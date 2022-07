Une zone neutre accessible aux citoyens de L’Assomption

Le joliettain et animateur Pierre Marcotte est décédé hier en soirée, à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumonie du Québec, à la suite de complications liées à la Covid-19. Il laisse dans le deuil sa conjointe Denise Plouffe et ses deux fils, Bruno-Pierre et Pascal Marcotte. Pierre Marcotte, originaire de Joliette, commence sa ...