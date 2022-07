Un don de 7000 $ aux Banques alimentaires du Québec

Plus de 175 membres et partenaires de Novago Coopérative étaient présents lors de la troisième édition du tournoi de golf et défi cycliste de la coopérative, qui s’est tenu le 7 juillet dernier au Club de golf de Montcalm de St-Liguori.

Cet événement bénéfice a permis d’amasser 7000 $, qui ont été remis aux Banques alimentaires du Québec sur le territoire de Novago Coopérative, soit dans Lanaudière, les Laurentides, l’Abitibi-Témiscamingue, l’Outaouais, la Mauricie et Portneuf.

Selon Jean-Nil Laganière, président de Novago Coopérative, l’association avec les Banques alimentaires du Québec était naturelle.

« En tant que coopérative agricole, la sécurité alimentaire est une priorité pour nous et cet organisme, par sa mission, y contribue grandement. Nous sommes fiers de contribuer à la levée de fonds des Banques alimentaires du Québec, qui ont un impact significatif dans nos communautés. Cela démontre notre volonté forte de redonner au suivant, avec une cause qui nous ressemble et nous rassemble », a-t-il complété.

Cette collecte de fonds a été rendue possible grâce aux commanditaires et aux membres de la coopérative. Novago Coopérative souligne la générosité de Banque Nationale, Transport E. Alarie, Desjardins entreprises, La Turquoise, Bayer, BASF, Financement agricole Canada et Maxi-Drain.