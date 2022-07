Le CISSS de Lanaudière relocalise des arbres sur le terrain d’un CPE

Afin de libérer la zone des travaux permettant l’agrandissement de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur (HPLG) et dans l’optique de préserver les arbres matures qui figuraient sur l’emplacement désigné pour les travaux, plus d’une trentaine d’arbres ont pu être préservés et relocalisés.

Le CPE les petites Girouettes, un service de garde en milieu de travail à proximité de l’HPLG, a pu bénéficier de cette belle initiative. Le CISSS a donc pu transplanter gracieusement trois nouveaux arbres matures sur le terrain de leur installation.

Cette initiative a été mise de l’avant par la Société québécoise des infrastructures, en collaboration avec le CISSS de Lanaudière, afin de préserver ces arbres matures.

La relocalisation de ces arbres a pu être possible grâce à la participation de l’entrepreneur B.G Transplantation inc. et grâce à l’expertise d’un architecte-paysagiste de la firme Projet Paysage afin d’assurer le repositionnement et l’état de santé des arbres.