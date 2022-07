Le maire de Rawdon rappelle les mesures de sécurité du Parc des Cascades

Le décès d'un homme dans les eaux de la rivière Ouareau à Rawdon, le 24 juin dernier, marque la première noyade depuis sept ans au Parc des Cascades.

Avant 2015, il était fréquent que des personnes perdent la vie en se baignant illégalement dans cette rivière. Le maire de Rawdon, Raymond Rougeau, explique qu'il y a eu moins de décès dans les dernières années grâce aux mesures qui ont été mises en place.

Lorsque les visiteurs entrent sur le site, ils sont immédiatement avisés de ne pas se tenir près des roches ou de l'eau. Plusieurs pancartes avertissent également que la baignade est interdite.

« On demande d'abord et avant tout la coopération des gens pour suivre les règles. Mais malheureusement, il y aura toujours des personnes qui ne respecteront pas les mesures mises en place pour leur sécurité. Ça arrive partout, même sur les routes. Les limites de vitesse sont là, mais il y a quand même des gens qui font des excès de vitesse », explique Raymond Rougeau.

Le maire de Rawdon explique aussi qu'il y a une équipe de sécurité qui se promène sur le site du parc pour conscientiser les gens, mais aussi pour éloigner les personnes qui se trouvent trop près de l'eau.

« Nos équipes sont là, elles disent aux visiteurs qui se baignent de sortir de l'eau. Mais encore là, ces mêmes personnes vont parfois se cacher plus loin pour le faire quand même. Le parc est très grand, c'est donc impossible d'avoir des surveillants qui sont partout et en tout temps », ajoute-t-il.

La possibilité de mettre des clôtures n'est pas non plus envisageable selon le maire, car le parc est trop vaste, mais aussi parce que les gens risquent tout de même de passer par dessus la clôture pour se baigner.

« Nous allons donc continuer notre campagne de sensibilisation, nos équipes vont encore surveiller le site et on va augmenter le nombre de surveillants lors des fêtes spéciales. Ces mesures ont fonctionné pendant sept ans et on va continuer de s'assurer de la sécurité de tous nos visiteurs », conclut le maire de Rawdon, Raymond Rougeau.