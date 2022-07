La brigade des Incendies de Joliette en pleine tournée

Jusqu’au 19 août, la brigade des Incendies de Joliette cognera aux portes des domiciles joliettains et prairiquois afin d’inspecter les avertisseurs de fumée, de prodiguer des conseils et de répondre aux questions de la population en lien avec la prévention des incendies.

Les visites résidentielles sont effectuées par deux jeunes préventionnistes munis d’une carte d’identité. Ces derniers sont reconnaissables par leur uniforme rouge et noir et leur casquette, lesquels arborent le logo du service des Incendies de Joliette.

Embauchés pour la saison estivale, ces étudiants ont débuté la tournée

annuelle le 20 juin dernier.

« Cet été, le service des Incendies de Joliette fait bénéficier à deux étudiants

d’une expérience formatrice et d’une porte d’entrée vers leur future vocation.

Cette démarche annuelle est aussi un moyen privilégié de sensibiliser la population aux mesures de protection et aux gestes préventifs. Merci Mathis et Alexis! », exprime le maire Pierre-Luc Bellerose.

Les préventionnistes rappelleront notamment aux résidents que chaque domicile doit obligatoirement comporter un avertisseur de fumée fonctionnel par étage.