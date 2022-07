Le CISSS demande d’éviter le plus possible les salles d’urgence

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière demande à la population ayant des problèmes de santé non urgents d’opter pour d’autres solutions que de se rendre à ces endroits, en raison des taux d’occupation élevés dans les deux salles d’urgence des hôpitaux (CHDL et HPLG) et de la transmission de COVID-19 en augmentation.

Les personnes dont la situation n’est pas critique sont invitées à évaluer les différentes alternatives possibles.

Les options suivantes devraient toujours être considérées pour

des besoins non urgents :

Consulter son médecin de famille ou un médecin de la même clinique en communiquant avec la clinique médicale;

Consulter un médecin dans une clinique sans rendez-vous au cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-cisss/coordonnees-et-horaires/cliniques-medicales/ ;

Téléphoner au 811 Info-Santé pour parler à une infirmière, qui saura vous orienter;

Joindre le guichet accès première ligne (GAP), si vous êtes une personne sans médecin de famille inscrite dans un GMF, au numéro 514-390-2163 ou au 1-833-572-2063 (sans frais).

Consulter un pharmacien.

Le CISSS de Lanaudière assure que les cas urgents seront pris en charge dans les deux hôpitaux de la région. Une personne dans une situation critique et instable ne doit pas hésiter à se rendre à l’urgence.

Visites restreintes au CHDL et à l’HPLG jusqu’au 12 juillet 2022

À compter du 8 juillet, à 8 h, les visites seront restreintes dans les 2 hôpitaux de la région (CHDL et HPLG), et ce, jusqu’au 12 juillet inclusivement.

Les proches aidants seront admis en respectant les mesures sanitaires.

Cette mesure est mise en place pour éviter la propagation de la COVID-19, qui est actuellement en hausse et ainsi protéger les usagers et le personnel soignant.