Déploiement d'un guichet d’accès à la première ligne dans Lanaudière

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière demande à la population ayant des problèmes de santé non urgents d’opter pour d’autres solutions que de se rendre à ces endroits, en raison des taux d’occupation élevés dans les deux salles d’urgence des hôpitaux (CHDL et HPLG) et de la transmission de COVID-19 en ...