Une desserte d’incendie pour Saint-Charles-Borromée et Saint-Liguori

Le maire de Saint-Charles-Borromée, Robert Bibeau, et la mairesse de la Municipalité de Saint-Liguori, Ghislaine Pomerleau, ont procédé à la signature d’une première entente de desserte incendie.

Le Service de prévention des incendies de la Ville de Saint-Charles Borromée offrira ses services aux Liguoriens pour les 10 prochaines années.

Un service clé en main

En plus du combat des incendies, la municipalité de Saint-Liguori bénéficiera de services de prévention et de sensibilisation auprès de la population, ainsi que d’interventions spécialisées, notamment pour le service de premiers répondants, les matières dangereuses, les accidents de la route avec ou sans désincarcération, le DEA/RCR, l’étude des plans de construction et les sauvetages nautiques, hors route, en hauteur et en espace clos.

« La présente entente permettra à la fois une augmentation des services offerts à nos concitoyennes et concitoyens tout en respectant leur capacité de payer. Nous sommes particulièrement fiers d’offrir un service de premier répondant et un service complet de préventionniste à notre population. De plus, les pompiers volontaires de notre ancien service incendie auront l’occasion de poursuivre leur implication au sein du service

incendie de Saint-Charles-Borromée, ce qui était très important pour nous », souligne la mairesse Ghislaine Pomerleau.

Des avantages pour Saint-Charles-Borromée

L’entente clé en main prévoit également le rachat des équipements et des deux camions que possédait initialement le Service de la prévention des incendies de Saint-Liguori.

Ceux-ci sont en bonne condition et viendront mettre à niveau ou remplacer certains équipements moins récents de la Ville de Saint-Charles-Borromée.

« En unissant nos forces, nous sommes parvenus à une entente gagnant-gagnant avec la municipalité de Saint-Liguori. Au final, ce sont nos deux populations qui en bénéficieront. C’est toujours une fierté de voir la qualité des services offerts par notre Service de prévention des incendies reconnue », a indiqué le maire Robert Bibeau.

La conclusion de cet accord a été entérinée par les deux conseils municipaux en juin.