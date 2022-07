Un nouveau réseau de frigos communautaires à travers la MRC Les Moulins

Les MRC de la région de Lanaudière sont fières d’annoncer un investissement de plus de 300 000 $ contribuant à l’aménagement durable des forêts. Cette aide financière, répartie en sept projets, servira notamment à l’amélioration et à la réfection de chemins multiusages en plus de soutenir des activités favorisant l’aménagement forestier et la ...