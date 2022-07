Plus de 300 000 $ pour l’aménagement durable des forêts de Lanaudière

Les MRC de la région de Lanaudière sont fières d’annoncer un investissement de plus de 300 000 $ contribuant à l’aménagement durable des forêts.

Cette aide financière, répartie en sept projets, servira notamment à l’amélioration et à la réfection de chemins multiusages en plus de soutenir des activités favorisant l’aménagement forestier et la mise en valeur de la ressource forestière.

Certains projets financeront aussi l’acquisition de connaissance et la documentation d’enjeux liés à l’aménagement forestier sur les terres du domaine de l’État, et ce, afin de favoriser la concertation entre les différents utilisateurs de ce territoire. À ce financement s’ajoute également la contribution du milieu, totalisant ainsi un investissement de plus de 425 000 $.

« Puisque les différents projets sont soumis par les acteurs régionaux et ensuite priorisés par l’ensemble des six MRC lanaudoises, ces investissements répondent à des besoins réels et bénéficient aux différents

utilisateurs du territoire », explique Isabelle Perreault, préfète de la MRC de Matawinie et mairesse de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez.

Ces projets sont financés dans le cadre du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

Ce programme permet de déléguer à l’ensemble des municipalités régionales de comté (MRC) d’une région des responsabilités en regard de la gestion intégrée des ressources et du territoire.