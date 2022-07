Arrêt temporaire du service d’infirmière en milieu rural à Saint-Damien

La Ville de Joliette et la Société de développement du centre-ville de Joliette (SDCJ) s'attaqueront dans les prochaines semaines au nettoyage des graffitis qui sont de plus en présents sur les murs de la ville. Selon la Ville, ces graffitis alimentent le sentiment d'insécurité des citoyens, des visiteurs et des commerçants. « Cette opération ...