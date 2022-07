Les travaux d’infrastructures seront prolongés au centre-ville de Joliette

Les travaux d’infrastructures des rues Saint-Antoine, De Lanaudière et Lajoie, du centre-ville de Joliette seront prolongés pour la période du 4 au 22 juillet prochains.

Compte tenu de la découverte de roc dans le secteur et du retard que cette découverte engendre, la Ville de Joliette a donné son autorisation à l’entrepreneur pour prolonger l’horaire d’exécution des travaux.

Ainsi, le chantier sera actif du lundi au jeudi, de 6 h à minuit, et le vendredi, de 6 h à 17 h.



« Nous sommes conscients des désagréments que pourrait occasionner le bruit. Ces travaux étant un mal nécessaire au bon fonctionnement de notre réseau d’aqueduc, nous appelons à la compréhension des Joliettaines et Joliettains », a exprimé Pierre-Luc Bellerose, le maire de Joliette.



Rappelons que les travaux d’infrastructures des rues Saint-Antoine, De Lanaudière et Lajoie consistent essentiellement au remplacement des réseaux d’aqueduc et d’égouts combinés par de nouvelles conduites d’aqueduc, d’égouts pluvial et sanitaire.

Les bordures et trottoirs de béton, structures de rues et pavages seront également refaits.

Notons que ces travaux étaient essentiels, afin de prévenir d’éventuelles fuites d’aqueducs ou un effondrement de conduites d’égouts qui aurait été regrettable.

« Nous suivons de près l’évolution du chantier et partagerons les dernières mises à jour sur nos réseaux sociaux », a souligné le maire.