Bilan de l'assemblée générale de FADOQ Région Lanaudière

Prête à fêter sa 50 e année d'existence, FADOQ Région Lanaudière a menée son assemblée générale annuelle (AGA) vendredi dernier au Pavillon du grand Côteau de Mascouche.

Plus de 70 personnes dont la majorité des déléguées et délégués des clubs FADOQ lanaudois étaient présents.

« L’équipe du regroupement régional a semé plusieurs graines notamment dans nos clubs mais aussi auprès de plusieurs organisations lanaudoises en loisir et en sport et j’ai la nette impression que les récoltes seront fructueuses car elle a le vent dans les voiles », a exprimé Caroline Majeau, directrice générale de FADOQ Région Lanaudière.



Des chiffres éloquents

Le rapport annuel révèle que FADOQ Région Lanaudière compte 40 611 membres répartis à travers 45 clubs, avec un total de 15 645 abonnés à l’infolettre, 319 administrateurs bénévoles, et 3 051 participants au programme ViActive.

Elle compte aussi 1000 rabais dans Lanaudière et partout au Québec, ainsi que 3 637 téléchargements de la nouvelle application FADOQ qui permet de géolocaliser les rabais ou encore d’obtenir la carte FADOQ pour y accéder en tout temps via le téléphone cellulaire.

« Fière de ses 50 ans, FADOQ Région Lanaudière a toute l’énergie pour continuer de servir, soutenir, informer, divertir et faire bouger les personnes de 50 ans et plus, en se renouvelant pour toujours mieux rassembler et représenter les plus de 40 000 membres de la région de Lanaudière dans le but de rehausser leur qualité de vie », a déclaré Luce Gervais, présidente du conseil du regroupement régional.



Nouveau Conseil d’administration



Afin de réaliser sa mission, FADOQ Région Lanaudière a formé un conseil d’administration complet et multidisciplinaire, nouvellement composé de :

Luce Gervais, présidente, Collège d'expertise gestion de risque, finances et ressources humaines, de Jean-Claude Brouillette, vice-président, Collège d'expertise club, de Lina Mayrand, trésorière, Collège d'expertise club, de Yves Dagenais-Pérusse, administrateur, Collège d'expertise développement des affaires, communication et marketing, de Michel Deschênes, administrateur, Collège d'expertise club, de Carole Gaudet, administratrice, Collège d'expertise droits sociaux, gouvernance et éthique, et de Josée Lambert-Chan, administratrice, Collège d'expertise communautaire, sport, loisir et culture.



Des activités à venir

Parmi les activités à venir soulignons le Concert du 50 e anniversaire de l'Orchestre des Jeunes de Joliette et de FADOQ Région Lanaudière, qui se tiendra le 24 juillet prochain à 14 h à l’amphithéâtre de Joliette, au Festival de Lanaudière.



Notons aussi la randonnée du 50 km à Vélo, prévue le 27 août de 10 h à 15h à Berthier, ou encore la Grande Marche 2022 qui aura lieu le 24 septembre de 10 h à 15 h à Rawdon.

Pour découvrir toutes les activités à venir, consulter le site web de la fédération de la région de Lanaudière à l'adresse fadoq.ca/lanaudiere/

Toute personne intéressée à lire le rapport annuel complet peut joindre la page web accessible à l'adresse fadoq.ca/lanaudiere/activites/evenements/aga





Sur la première photo: les membres du nouveau Conseil d'administration du regroupement régional en compagnie de la directrice générale, Caroline Majeau, et de Gisèle Tassé-Goodman, présidente du Réseau FADOQ.

Sur la seconde photo: la présidente du Réseau FADOQ remettant à Luce Gervais, présidente du conseil d'administration du regroupement régional, une sculpture représentant un arbre pour souligner le 50 e anniversaire de la fédération de Lanaudière.