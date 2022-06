La Ville de Joliette sonde la population sur le transport en commun

La Ville de Joliette sollicite l’avis de ses citoyennes et citoyens afin de connaître leurs attentes et besoins en matière de transport en commun.

La collecte de données, conjointement orchestrée par la firme de sondage et de recherche marketing Léger, se fera par le biais d’appels téléphoniques, d’un sondage web et de la présence terrain d’employés de la Ville, du 4 au 22 juillet prochain.

Le réseau des transports en commun étant sous la responsabilité de la MRC de Joliette, la Ville désire contribuer à la réflexion en apportant la voix des Joliettaines et des Joliettains dans les décisions prises par la MRC.

Les thématiques abordées par cette étude sont les raisons de satisfaction ou

d’insatisfaction des usagers, les motivations et barrières de l’utilisation des transports en commun, les besoins et attentes par rapport au réseau de transport, et plus encore.

« Ce sondage est la première étape d'une réflexion importante sur les actions que peut mener la Ville pour améliorer les déplacements actifs. Le transport en commun est un levier puissant pour favoriser l'inclusion sociale, offrir un moyen de transport abordable et lutter contre les changements climatiques », exprime le maire de la Ville, Pierre-Luc Bellerose.

Au terme de cette enquête, la Ville de Joliette s’engage à faire connaître les

résultats et recommandations partagés à la MRC de Joliette, à ses citoyennes et citoyens.