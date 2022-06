Fin de contrat entre le conseil municipal de Joliette et son directeur général

Le Marché Autour du Four de Saint-Damien est de retour avec sa 4e édition se voulant familial et musicale, dès le samedi 2 juillet de 10 h à 15 h. Les cinq Marchés de la saison se tiendront les samedis 2,16 et 30 juillet, ainsi que les 13 et 27 août prochains. Le lancement de la saison débutera avec plus de 18 marchands présents offrant une ...