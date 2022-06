Cinq équipes remportent une victoire à la course de canot de Lanoraie

La Municipalité de Lanoraie présente les gagnants de sa course de canot qui avait lieu le vendredi 24 juin dernier.

La course s'est déroulée sous un soleil ardent, avec avant tout pour récompense le plaisir de la participation mais aussi des prix reçus en chèque-cadeaux d'une valeur allant de 150 $ à 50 $ pour les cinq premiers à avoir franchi la ligne d'arrivée.

Ainsi, la course a été remportée par Jacques Gagné et Maxime Lussier avec un temps de 55 minutes et 40 secondes.

La seconde place a été obtenue par Yves Dupuis et Mathieu Bélanger, à 2 minutes et 48 secondes d'intervalle de la victoire, soit avec un temps de 58 minutes 28 secondes.

Le troisième canot à avoir franchi la ligne d'arrivée est celui de André Fortier et Manon Desilet qui ont réalisé un temps de 58 minutes 51 secondes.

La quatrième place de la course a été remportée par Marie-Michelle Thériault et Sylvain Thériault après 1 heure, 6 minutes et 2 secondes.

Jennyfer Richelieu et Marc-Olivier Bisson ont quant à eux obtenu la cinquième place avec un temps d'1 heure, 9 minutes et 40 secondes.

La Municipalité de Lanoraie félicite tous les participants pour leur performance à pagayer et applaudit à nouveau les gagnants de cette course de canot.