Une collecte de dons à Rawdon pour aider les familles ukrainiennes

La Municipalité de Rawdon offre la possibilité à ses citoyens de venir en aide aux Ukrainiens, dont plusieurs familles seront en visite cet été dans la ville, lors d'un journée spéciale de collecte de dons.

Cette initiative aura lieu le mercredi 29 juin entre 16 h et 19 h, à la porte principale de l’hôtel de ville au 3647, rue Queen.

Les dons peuvent être en argent ou sous forme d’articles divers neufs. Dans le cas d’articles usagers, ceux-ci doivent être propres, en bon état et fonctionnels. Voici quelques d'articles à donner:

Articles scolaires

Sacs à dos

Fournitures d’art

Fournitures de bricolage

Instruments de musique

Jeux pour carrés de sable ou pour la plage

Jeux d’eau- flotteurs, ballons, nouilles de piscine (spaghettis), etc.

Cerceaux

Cordes à danser

Diabolos

Jeux intérieurs

Casse-têtes pour tous les âges

Articles de bébés (vêtements, poussettes, parcs, porte-bébés, couvertures, etc.)

Manteaux de pluie (tous les âges)

Bottes de pluie ou Crocs (tous les âges)

Sandales (0 à 17 ans)

Souliers fermés (0 à 17 ans)

Pour plus d’information sur le projet de visite des familles ukrainiennes, vous pouvez visiter le site forestfantasia.ca/fr/. Il est aussi possible de faire un don directement sur ce site et vous inscrire dans le cas où vous désirez faire du bénévolat.