Le CREL présente son nouveau conseil d’administration

Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) a dressé un bilan très positif des activités réalisées en 2021-2022, lors de son assemblée générale annuelle tenue au Musée d’art de Joliette le 15 juin dernier.

L’organisme de concertation et de consultation en environnement dont la particularité est d’influencer et de suggérer des solutions aux décideurs, aux citoyens et aux organisations lanaudoises, a aussi présenté son plan

d’action pour 2022-2023.

L’assemblée générale a également procédé à l’élection du conseil d’administration de l’organisme pour l’année 2022-2023. Celui-ci est constitué d'Hélène Riberdy de Mouvement EVB, d’un représentant à désigner de l’Association forestière de Lanaudière, de Francis Bergeron des Amis de la forêt Ouareau, d’un représentant à désigner de Zone Bayonne, d’un représentant à désigner de des Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert, d' Olivier Bécu du Conseil central de la CSN de Lanaudière, d’un représentant à désigner du Cégep régional de Lanaudière, de Claudia Bertinotti de la Ville de Joliette, de Mireille Asselin d'Asselin Architecture ainsi que de Denise Trudel, Richard Massicotte, Renald Breault et Vanessa Desjardins qui sont des citoyens.

À la suite de l’assemblée générale annuelle, une rencontre du nouveau conseil d’administration s’est tenue afin de nommer les officiers de l’organisme pour la prochaine année avec Mireille Asselin comme présidente, Francis Bergeron, 1ier vice-président, Denise Trudel, 2e vice-présidente, Renald Breault, secrétaire et Richard Massicotte, trésorier.

«Nous sommes vraiment heureux d’avoir eu cette occasion de démontrer à nos membres et partenaires l’ampleur de nos réalisations récentes ainsi que les grandes orientations de notre travail de la prochaine année. Notre équipe est très dévouée et œuvre en continu à mettre de l’avant des projets innovants afin de répondre aux besoins en environnement des citoyens et des organisations de la région de Lanaudière», mentionne Mireille Asselin, nouvelle présidente du CREL.

«Finalement, je désire souligner le départ de madame Vicky Violette, qui a quitté le CREL pour relever de nouveaux défis après plus de 15 ans de loyaux services, dont deux ans sur le conseil d’administration, six ans comme chargée de projets et sept ans comme directrice générale», ajoute-t-elle.

Vicky Violette a fait bénéficier de son expertise au CREL au cours des dernières années, notamment à travers son rôle de responsable du comité sur l’agriculture du RNCREQ.

L’agenda de l’année 2022-2023 est déjà bien rempli et l’organisme œuvre déjà à accomplir sa mission en vue de la prochaine année. Il est possible de consulter le rapport d’activités 2021-2022 ainsi que le plan d’action 2022-2023 de l’organisme en versions numériques à l’adresse crelanaudiere.ca. Toutes les informations au sujet du CREL et de ses activités s’y trouvent également.

Sur la photo, de gauche à droite : Claudia Bertinotti (Ville de Joliette), Vanessa Desjardins (citoyenne), Richard Massicotte (citoyen), Renald Breault (citoyen), Francis Bergeron (Les Amis de la forêt Ouareau), Mireille Asselin (Asselin Architecture inc.) et OlivierBécu (CSN Lanaudière).