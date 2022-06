7 conseils pour trouver un emploi de cadre

Le début d'une nouvelle année peut naturellement déclencher une période d'autoréflexion et une détermination renouvelée à s'améliorer.

Le redoutable bilan de fin d'année peut souvent servir de motivation aux cadres qui pensent qu'ils devraient progresser dans leur carrière ou qu'ils ne sont pas correctement rémunérés pour leurs efforts.

Pour de nombreux dirigeants, le quatrième trimestre de l'année peut apporter la clarté et la motivation nécessaires pour lancer une recherche de poste de cadres.

Cependant, avant de commencer votre recherche, vous devez créer un plan stratégique pour maximiser votre temps et vos efforts : les deux biens les plus précieux d'un cadre.

1. Planifiez à l'avance pour optimiser vos documents de carrière.

Si un consultant en recherche d'emploi ou un employeur potentiel s'intéresse à vous après avoir lu votre biographie ou votre profil Web, la première chose qu'il demandera sera votre CV. Cette demande initiale lance la conversation. Par conséquent, améliorez votre CV et votre portfolio dès que possible (et tenez-les à jour !).

Ces éléments constituent la base de tout recrutement de cadre à Montréal, alors, assurez-vous qu'ils sont à jour, cohérents et attrayants. Chaque document doit respecter les directives relatives aux documents de carrière des cadres et être conçu pour vous positionner comme un excellent candidat.

2. Maîtrisez l'art d'articuler vos principales réussites

Non seulement vos succès doivent être communiqués de manière artistique dans vos documents professionnels, mais vous devez également être prêt à articuler le récit de votre carrière lors des entretiens et des événements de réseautage.

Les mesures et les données, ainsi que les distinctions peuvent contribuer à valider votre récit et à donner de l'ampleur à vos succès professionnels. Il est donc recommandé de consacrer du temps à l'étude de la manière de les transmettre lorsque vous recherchez des postes de cadres.

3. Soignez votre présence en ligne

À l'ère du numérique, les recruteurs et les entreprises utilisent Internet pour trouver et évaluer des candidats potentiels, que ce soit dans la base de données de Métivier Groupe Conseil, sur LinkedIn ou ailleurs. Votre personnalité en ligne est-elle professionnelle et cohérente avec l'image de votre marque personnelle ?

Réfléchissez à ce que vos profils Internet disent de vous et comment ils pourraient être améliorés. Vous pouvez également utiliser les sites de recherche d'emploi en ligne pour cadres afin d'améliorer votre profil dans la communauté de recherche en rédigeant des articles de réflexion ou en partageant vos réflexions professionnelles avec des personnes dans votre domaine et au-delà.

Un profil Internet vide, vierge ou terne peut être tout aussi destructeur qu'un profil mal construit. Pour les personnes qui recherchent des postes de cadres, avoir une personnalité professionnelle sur Internet est désormais une obligation et non un choix.

4. Entraînez-vous à répondre à des entretiens de cadres

Comme on peut l'imaginer, les entretiens pour un poste de cadre ou de directeur sont truffés de questions difficiles qui testent votre capacité à être performant sous pression. Les cadres doivent être préparés à répondre à des questions difficiles, comme celles concernant un échec professionnel.

Soyez franc et honnête, mais montrez également votre volonté d'apprendre de vos erreurs et d'améliorer vos capacités de prise de décision. On peut également vous demander d'expliquer pourquoi vous avez quitté votre emploi précédent. Là encore, il est essentiel d'être honnête tout en restant professionnel.

Préparez-vous à l'entretien en recherchant et en compilant une liste de questions d'entretien pour des postes de managers potentiels et en vous entraînant à y répondre.

5. Établissez et entretenez un réseau professionnel

Les cadres qui attendent une période d'instabilité pour commencer à se constituer un réseau échouent souvent. Les réseaux professionnels doivent être développés tout au long de votre carrière afin que vous puissiez vous y fier en période d'incertitude.

Ce réseau est un filet de sécurité qui vaut votre investissement en temps. Pour construire le réseau le plus solide, veillez à ce que vos interactions soient mutuellement bénéfiques et que vous fassiez régulièrement des dons à la "banque de faveurs". Les recruteurs de cadres devraient également constituer une partie importante de votre réseau professionnel.

Même si vous n'êtes pas intéressé par le poste, vous pouvez établir un lien professionnel à long terme avec les recruteurs en faisant des suggestions de candidats utiles ou en expliquant pourquoi l'opportunité ne vous convient pas - mais pourrait profiter à un collègue qui cherche un poste de cadre. Aidez-les à décrocher le poste de leurs rêves, et ils vous recommanderont très probablement à l'avenir pour un poste plus approprié.

6. Restez au courant des tendances du secteur et de la fonction

Le marché de l'emploi pour les postes de directeurs est un environnement en constante évolution, et il est utile de se tenir au courant des développements importants dans votre secteur ou votre fonction.

7. Évaluez continuellement vos efforts de recherche d'emploi

Fixez-vous des objectifs limités dans le temps tout au long de votre recherche d'emploi pour éviter la dérive de la recherche d'emploi. Examinez votre CV, votre stratégie d'entretien et les problèmes potentiels.

Évaluez le succès de chacune de vos approches pour vous assurer que vous consacrez votre temps et vos efforts à bon escient. La fixation d'objectifs réalistes vous permettra de rester sur la bonne voie et de rester motivé pendant votre phase de transition.