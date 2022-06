Lorsqu’on organise un déménagement, une des premières choses à laquelle il faut penser est de se procurer du matériel d’emballage. En effet, vous n’aurez d’autre choix que d’utiliser divers types de contenants afin de transporter sécuritairement votre vaisselle, verres, bibelots, livres, vêtements, et autres. Cependant, vous aurez besoin de différents types d’emballage, selon ce que vous devez déménager. Voici donc quel emballage choisir pour le déménagement.

Les boîtes de carton

Les boîtes de carton sont probablement les matériaux d’emballage les plus populaires. On peut se les procurer dans certains magasins à grande surface ou auprès d’entreprises de déménagement. Mais la façon la plus économique est de se les procurer gratuitement auprès des épiceries et autres commerces de votre région.

Choisissez des boîtes en carton solide, et dans plusieurs formats. Utilisez les boîtes de format moyen pour la vaisselle, les livres ainsi que tout article relativement lourd. Réservez les grosses boîtes pour les linges de maison, coussins, rideaux, etc.

Les bacs en plastique

Les bacs en plastique que vous avez peut-être déjà à la maison sont une option solide et efficace pour le déménagement. Les bacs de qualité ont l’avantage de ne pas s’écraser sous le poids des contenants superposés, ils sont faciles à nettoyer en cas de déversement, et protègent vos effets personnels de l’humidité. Il peut valoir la peine de s’en procurer quelques-uns avant votre déménagement, car ils pourront être réutilisés par la suite.

Les boîtes garde-robe

Ces boîtes comprennent une pôle sur laquelle vous pouvez suspendre vos complets, robes de soirée, ou tout autre vêtement de votre garde-robe que vous ne voulez pas plier. Bien que vous puissiez les acheter, sachez que la plupart des compagnies de déménagement les offrent en location, ou les prêtent parfois gratuitement.

Les sacs de sport, de poubelle, et autres

Parfois, on n’a pas à chercher bien loin pour trouver des contenants d’emballage pour un déménagement. Les sacs de sport, de poubelle ou tout autre type de sac peuvent très bien suffire pour transporter des articles « mous » : vêtements, linges de maison, draps et couvertures, peluches, etc.

Le papier d’emballage

La vaisselle, les verres et tous les objets fragiles devraient être enveloppés dans du papier d’emballage afin d’être protégés des chocs qui pourraient les briser. Vous pouvez utiliser des journaux, du papier essuie-tout, du papier d’emballage brun, ou du papier-bulle.

Mais pour une option encore plus simple et économique, vous pourriez utiliser des serviettes, des linges à vaisselle, des taies d’oreiller et même des vêtements pour protéger vos articles fragiles. Ainsi, vous ne serez pas aux prises avec des piles de papier à recycler après votre déménagement.

Les couvertures de déménagement

Pour les gros meubles, les matelas et appareils électroménagers, il peut être utile de vous procurer des couvertures de déménagement afin de les protéger. Cependant, celles-ci sont aussi offertes par les entreprises de déménagement.

Le ruban adhésif d’emballage

Enfin, pensez à vous procurer du ruban adhésif transparent ainsi qu’un dévidoir. Ceci vous permettra de bien fermer vos boîtes, d’attacher les portes et tiroirs de vos meubles, et de retenir les couvertures de déménagement.