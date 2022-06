Deux projets de Lanaudière récompensés par la Fondation David Suzuki

Les trois projets gagnants du 8e Prix Demain le Québec, un concours de la Fondation David Suzuki récompensant les initiatives citoyennes de transition socioécologique du Québec, ont été dévoilé lors d'un événement virtuel mardi dernier.

Cette année, le Prix Demain était dédié aux initiatives portées par des jeunes de 5 à 25 ans aux quatre coins de la province.

Quinze projets finalistes parmi 35 candidatures se sont illustrés au cours d’une période de vote du grand public du 16 mai au 13 juin, lors de laquelle 13 000 votes ont été récoltés.

C’est avec trépidation que le jury, composé de onze acteurs clés de la mobilisation jeunesse et environnementale, a divulgué hier soir le lauréat du Prix du jury, l'Écothèque, porté par un groupe étudiant d’activisme écosocial à Montréal.

Le Prix du public a été attribué aux grands ESPAces, un projet situé à l’Assomption, et le Prix des Étoiles Montantes a été remis à Kaskinohomatosowin situé à Joliette, dans la région de Lanaudière.

Le projet lauréat du Prix du jury a remporté une bourse de 5 000 $, et les projets gagnants du Prix du public et Prix des Étoiles montantes ont remporté respectivement une bourse de 2 500 $ et de 1 000 $. Les trois bourses sont offertes généreusement par Desjardins, présentateur du Prix Demain le Québec depuis 2014.

La Fondation David Suzuki félicite chaleureusement les trois projets gagnants de la 8e édition du Prix Demain Québec. Tous trois démontrent la diversité des actions environnementales inspirantes portées par des centaines de jeunes de l’école primaire jusqu’à l’université.

Les projets vainqueurs de cette édition spéciale jeunesse se sont démarqués par leurs efforts de mobilisation, leur grande ambition, ainsi que leur enthousiasme et l’espoir qu’ils et elles insufflent au sein de leurs municipalités et au sein de l’ensemble du mouvement écologique au Québec.

«Les lauréats et l’ensemble des finalistes sont des jeunes citoyens exceptionnels qui ont réussi à mettre l’environnement et la protection de notre territoire au premier plan de leurs communautés, tout en renforçant le tissu social et en inspirant le plus grand nombre à agir. L’Écothèque, les grands ESPAces, Kaskinohomatosowin et chacun des projets finalistes pavent la voie vers un Québec plus vert et plus juste, en bref le Québec de demain», conclut Dalie Lauzon-Vallière, coordonatrice de la 8e édition du Prix Demain le Québec.