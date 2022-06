Le phénomène astronomique du solstice d'été à redécouvrir

Le solstice d'été marque, par un phénomène astronomique, ce passage au tout premier jour de la saison estivale que nous vivons en ce mardi 21 juin.

L'instant de ce basculement se serait très exactement produit à 5 heures, 13 minutes et 58 secondes ce matin, d'après l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). Toutefois, il semblerait que selon les effets de la météorologie présente il serait plus difficile de vérifier sa précision.

Le phénomène astronomique, qui ne se tient d'ailleurs pas toujours le 21 juin du fait d'un décalage régulier produit par les années bissextiles faisant varier le nombre de jours du calendrier, indique le temps d'ensoleillement le plus long de toute l'année.

Le solstice d'été souligne aussi le jour de l'année pendant lequel le Soleil monte le plus haut dans le ciel, faisant ainsi disparaitre les ombres de la manière la plus prononcée.

C'est en effet par son inclinaison d'environ 23,5 degrés que la Terre influence les saisons, en présentant plus directement au Soleil l'une ou l'autre de ses surfaces, soit pendant six mois son hémisphère Nord, puis les six mois suivant son hémisphère Sud.

Par cette alternance, la saison d'été pourra offrir sur la sphère terrestre jusqu'à 16 h de luminosité continue contre 8 h à peine au pôle qui lui est opposé, vivant au même moment sa période la plus hivernale.

En cette journée, le solstice nous ouvre alors les portes de l'été avec les opportunités que nous lui connaissons. C'est pourquoi de nombreuses célébrations tenues au fils des siècles seront à nouveau menées un peu partout dans la région, proposant lieux festifs et incitant l'entrain.

Notons d'ailleurs que si l'heure précise du phénomène marque l'instant pendant lequel le Soleil vient de nous inonder au plus haut point durant l'année en cours, elle est aussi l'indice que la planète entame, les secondes suivantes, une nouvelle descente de son axe, nous faisant ainsi glisser lentement sur le chemin du retour vers l'hiver.

Quoi qu'il en soit, de longues semaines estivales sont maintenant en perspective et, en attendant que le temps fasse son oeuvre, chacun peut s'inspirer du cycle naturelle pour se souvenir qu'après la pluie vient le beau temps, autant autour de soi qu'en son paysage intérieur.