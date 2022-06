Nouvelle réglementation sur la rue Pierre-Mercure à Saint-Charles-Borromée

La Ville de Saint-Charles-Borromée annonce les changements mis en vigueur sur la rue Pierre-Mercure.

Il s'agit d'un projet-pilote s’inspirant d’une démarche de participation citoyenne, afin d’améliorer la sécurité et la qualité de vie des résidents et usagers

Ainsi, le stationnement sera interdit du côté Est de la rue Pierre-Mercure, entre la rue Anne-Hébert et le boulevard L’Assomption, de 7 h et 19 h du lundi au vendredi, pour la période du 1er mai au 1er novembre prochains.

Aussi, quantité de bollards et de bornes de protection le long de la piste multifonctionnelle y seront installées, en insistant sur les intersections et les approches, dans le but d'inciter les automobilistes à réduire leur vitesse cet été.



Ces modifications s’appuient sur des recommandations émises par le comité de circulation, auquel des citoyens du quartier et représentants ont participé. Ce travail collectif a permis aux décideurs municipaux de mieux identifier les enjeux qui préoccupent les résidents.



Après avoir examiné différentes options pour la gestion du stationnement, le comité de circulation, formé de conseillers et de directeurs municipaux, ainsi que d’un policier de la Sûreté du Québec et de citoyens, a opté pour une solution qui vient tout juste d'entrer en vigueur.



Analyse en cours



Cette mesure s’ajoute aux multiples interventions mises de l’avant par la Ville au cours des dernières années et sera évaluée par le comité de circulation jusqu'à la fin de l'automne. Les données municipales et citoyennes seront comparées à celles qui ont été comptabilisées jusqu’à maintenant.



« Tout au long du processus, la voix de nos citoyens habitant la rue Pierre-Mercure a enrichi, et va continuer à alimenter, nos analyses. Cet apport permet à nos équipes de s’aligner aux préoccupations des résidents, détenteurs d’un savoir local », a mentionné Robert Bibeau, maire de la Ville de Saint-Charles-Borromée.





Autres nouveautés pour la sécurité urbaine

Outre les changements sur la rue Pierre-Mercure, d’autres rues connaitront également de nouvelles règlementations.

Ainsi, le Règlement 726-1996 concernant la circulation et le stationnement sera modifié, apportant entre autres une Interdiction de stationner en tout temps du côté Sud de la rue David et de la rue de la Visitation jusqu’à la placette des boites postales de Postes Canada.

Sera aussi en vigueur, une interdiction de stationner sur la rue Boucher du côté Sud en face de l’école primaire les Mésanges, sauf dans les cases prévues à cet effet, où le stationnement est permis pour une durée maximale de 15 minutes entre 7 h 30 et 8 h 30, ainsi qu’entre 14 h 30 et 15 h 30, du lundi au vendredi, de septembre à juin inclusivement.

Aussi, seront installés deux arrêts obligatoires sur le boulevard Sainte-Anne en direction Sud et Nord à l’intersection de la rue Marie-Curie.