Inauguration de 16 logements à loyer modique à Joliette

L'inauguration officielle de 16 logements dans les immeubles d’habitation à loyer modique (HLM) de la rue Saint-Pierre Sud à Joliette, a eu lieu mercredi le 15 juin dernier.

Situés aux 266 et 270, rue Saint-Pierre Sud, ces bâtiments ont fait l’objet de rénovations majeures au cours de la dernière année. L’événement s’est tenu en présence des membres du conseil d’administration et de l’équipe de l’Office municipal d'habitation de Joliette (OMHJ), du maire de Joliette Pierre-Luc Bellerose, de représentants de la direction du Centre de services des offices d’habitation de Lanaudière, de la Société d’habitation du Québec (SHQ) et de l’association de locataires.

Construits en 1974, ces immeubles abritant des logements de trois à six pièces et demie nécessitaient d’importants travaux, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Initié par l’OMHJ, l’ensemble du projet totalise un investissement de 18 M$ et compte quatre phases qui s’échelonneront jusqu’en 2024. À terme, 100 logements répartis dans 14 bâtiments auront été rénovés.

«Des logements abordables, sécuritaires et confortables, voilà un projet pour lequel nous pouvons être fiers», mentionne Muriel Lafarge, présidente du conseil d’administration de l’OMHJ et conseillère municipale.

Le maire Pierre-Luc Bellerose a tenu à souligner le travail de l’OMHJ. «Ce

projet a un réel impact dans la communauté et permet d’améliorer la qualité de vie des citoyens », explique-t-il.

Les locataires pourront réintégrer leur logement au cours des prochaines

semaines. Fondé en 1971, l’Office municipal d’habitation de Joliette a pour mission d’offrir des logements adéquats, ainsi qu’un milieu de vie sécuritaire et adapté aux citoyens à revenu modeste.

L’OMHJ offre différents programmes et services destinés aux personnes à revenu modeste, dont un service d’aide à la recherche de logement.