Un jardin d’interprétation à Sainte-Émélie-de-l’Énergie

La ferme urbaine Tante Agastache de Sainte-Émélie-de-l’Énergie marquera sa première saison agrotouristique le vendredi 24 juin prochain, en ouvrant au public son jardin d’interprétation sur le thème des parfums naturels, de l’agroécologie et de l’agastache, plante indigène.

« Je suis heureuse de mettre à l’honneur les savoir-faire de mon coin de pays et de le faire connaître en étant la ferme agrotouristique la plus au nord de Lanaudière. »

Agastache fœniculum, également appelée « agastache fenouil » ou « anis hysope », est une plante originaire des Plaines du Canada et des États-Unis, qui fleurit plus de 80 jours d’affilée. Celle-ci était très utilisée en interne et sur la peau par les Autochtones des Plaines contre de nombreux maux.

La ferme a vu le jour en 2020 et figure au répertoire des entreprises québécoises écoresponsables.

« Agronome de formation, je suis ravie de pouvoir enfin présenter mon agriculture particulière, à très faible empreinte écologique et en collaboration avec la vie sauvage, à la population », à mentionné Lorraine Boury, fondatrice de Tante Agastache.

