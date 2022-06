Une nouvelle directrice des services aux entreprises rejoint CieNOV

Le président du conseil d’administration de CieNOV, Jacques Prescott, annonce la nomination de Martine Daoust au poste de Directrice du développement local et des services aux entreprises de CieNOV.

Martine Daoust, directrice de développement local à la MRC de L’Assomption, conservera ses fonctions actuelles au sein de l’organisation supramunicipal.



Diplômée en planification territoriale, en développement local et en géographie, celle-ci cumule plus de 15 années en développement économique, dont plusieurs années en tant que gestionnaire.

« L’arrivée de Martine chez CieNOV permettra à l’équipe d’être accompagnée quotidiennement par une femme d’expérience qui s’est consacrée, durant plusieurs années, au démarrage et au développement d’entreprises. Elle comprend pertinemment les enjeux qui touchent notre organisation et les entreprises. C’est une femme passionnée qui souhaite avoir un impact positif auprès de notre communauté et auprès des humains derrière nos entreprises » a souligné Joffrey Bouchard, directeur général chez CieNOV.

Martine Daoust dirigera l’équipe de professionnels, offrant les services aux entreprises, en plus de contribuer à l’optimisation des services offerts par la corporation de développement économique de la MRC de L’Assomption.



« Cette nomination vient répondre à un besoin interne que nous avons identifié au cours de la révision des mandats de notre équipe de professionnels. Par une meilleure définition des rôles de nos conseillers, Martine pourra venir contribuer à la mission de CieNOV tout en coordonnant le service aux entreprises qui est appelé à évoluer selon les besoins des entrepreneurs situés sur notre territoire » mentionne Jacques Prescott, président de CieNOV.



La nouvelle directrice au développement local et des services aux entreprises appuiera la direction générale dans le déploiement des services requis au succès des entreprises locales tout en contribuant à structurer les services professionnels offerts aux entrepreneurs du territoire desservi par la corporation de développement économique de la MRC de L’Assomption.



Rappellons que CieNOV est dûment mandaté par la MRC de L’Assomption et le Gouvernement du Québec, afin d’assurer le développement économique de son territoire.

CieNOV offre ainsi des services techniques et financiers sans frais qui sont adaptés aux entrepreneurs et aux entreprises pour favoriser leur croissance et la création d’emplois sur le territoire des villes de Repentigny, L’Assomption, L’Épiphanie, Charlemagne et Saint-Sulpice.

CieNOV est également la porte d’entrée du programme Accès entreprise Québec, service d’accompagnement offert par les MRC, ou par leur organisme délégataire, aux entreprises dans les régions du Québec afin d’accélérer le développement économique local.