Un événement festif aux activités ludiques convie les aînés à L'Assomption

La ville de L'Assomption présente son événement festif soulignant la première journée nationale des Municipalités amies des ainés (MADA) qui aura lieu le 16 juin prochain au parc Léo-Jacques, de 10 h à 15 h.

Plusieurs activités y seront alors proposées. L'événement sera mené à travers une ambiance musicale, un food truck sera sur place et de la pétanque libre sera entre autre accessible.

Ainsi, un cours de Zumba GOLD sera d'abord animé de 10 h 30 à 11 h, puis un second poursuivra de 11 h à 11 h 30.

Rappelons que la Zumba GOLD est d'une intensité volontairement faible et propose des chorégraphies très faciles à suivre, afin de permettre aux aînés d'y participer sans restriction et dans le plaisir. De plus, la Zumba GOLD favorise l'équilibre et la coordination.

Par la suite, une séance de danse en ligne sera organisée de 13 h à 14 h. Convivialité et amusement trouveront leur place à travers cette activité ludique renforçant la mémoire pour qui la pratique en toute simplicité.

Dans son engagement envers la démarche MADA L’Assomption vise à bâtir une communauté encore plus inclusive pour les personnes de 55 ans et plus.

Notons qu'il est possible de suivre la Ville sur les réseaux sociaux.