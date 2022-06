10 000 $ accordés à Saint-Zénon pour le projet Voisins solidaires

La municipalité de Saint-Zénon se voit octroyer 10 000 $ à la suite de l’acceptation de la demande de financement déposée dans le cadre de l'appel de projets Voisins solidaires lancé par Espace MUNI.

Les initiatives développées dans le cadre de la démarche Voisins solidaires se déroulent du 1er mai 2022 au 30 avril 2024.

Développées en concertation avec des citoyens, ainsi que des organismes du milieu, elles permettent d'accroître le sentiment d’appartenance et d’inclusion à la communauté pour les résidents avec une attention particulière portée aux besoins des personnes aînées.

Elles permettent aussi de renforcer la solidarité entre voisins de façon complémentaire aux solidarités familiales et institutionnelles et de contribuer à la santé globale et à la qualité de vie des citoyens ainsi qu’au développement des communautés.

«La population a grandement besoin de réconfort. L’activité financée, on l’espère, permettra aux gens de se retrouver et de se donner l’occasion de tisser des liens. Nous souhaitons également qu’elle puisse favoriser la résilience de nos communautés», explique Isabelle Lizée, directrice générale, de l'Espace MUNI.

Le projet que la municipalité de Saint-Zénon a soumis est pour favoriser les échanges intergénérationnels dans sa municipalité. Elle souhaite, entre autres, mettre sur pied des ateliers de couture et de tricot, des ateliers de cuisine, créer un jardin communautaire avec les jeunes du camp de jour et leur famille et aménager de façon plus multifonctionnelle les parcs existants (ajout de bancs, balançoires, jeux de fer, etc.) afin de rendre nos espaces multigénérationnels.

«J’espère favoriser les échanges entre les générations, que les familles se réuniront encore plus pour faire des activités ensemble et que nos jeunes puissent bénéficier des savoirs de leurs grands-parents à travers les divers ateliers que nous mettrons sur pied», mentionne Sophie Thériault, responsable des Loisirs, de la Culture et des Communications, Municipalité de Saint-Zénon