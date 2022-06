C'est la Fête des voisins ce samedi

C'est demain, samedi 4 juin, que se tiendra la Fête des voisins encourageant chacun à organiser un repas entre voisines et voisins ou à participer à un quelconque rassemblement sur ce thème, afin de favoriser l'échange dans une ambiance festive.

La Fête des voisins serait vécue à travers 36 pays sur les cinq continents terrestre. Ce serait ainsi près de 30 000 000 citoyennes et citoyens qui célèbreraient chaque année cette occasion pour s'unir afin de se découvrir ou se redécouvrir.

Les plus volontaires pourront ainsi mettre en place leur propre petite réunion conviviale au coeur de leur rue, de leur quartier ou encore de leur immeuble, ajoutant du contact là où il n'était peut-être pas encore bien initié, mais aussi là ou il est tout simplement bon de profiter d'un jour dédié pour célébrer les liens déjà tissés entre voisines et voisins.

On répertorie à ce jour plus de 300 municipalités initiant un événement pour l'occasion, et il s'avère de plus en plus populaire d'y prendre part.

Les municipalités lanaudoises ambassadrices de la Fête des voisins sont celle de Montcalm, de Sainte-Béatrix, de Saint-Jacques, de Saint-Lin-Laurentides, et de Saint-Damien. Parmi les Municipalités organisatrices, on compte Saint-Zénon, Sainte-Julienne, ainsi que Saint-Cléophas-de-Brandon. De leur côté, Rawdon et Repentigny proposent elles aussi une fête citoyenne.

L'événement annuel, ayant lieu à chaque premier samedi du mois de juin, a vu le jour en France en 1999, alors qu'un élu municipal veillait à ce que les citoyennes et citoyens se rapprochent.

La tradition demeure depuis, dans l'idée que le fait de créer des liens plus étroits et solidaires entre voisines et voisins améliore la communauté pour rendre finalement nos villes plus humaines.

C'est en 2006 que le Québec a été le premier à donner l'exemple en Amérique du Nord à travers un mouvement initié par le Réseau québécois de Villes et Villages en santé.

Espace MUNI, l'organisme principal favorisant l'amplitude du mouvement, affirme que l'efficacité de cette pratique annuelle se fait déjà très bien sentir depuis sa prolifération.



Notons que pour toute personne intéressée à s'inscrire à l'événement organisé par sa Municipalité a jusqu'à ce soir, 16 h.

Pour en découvrir davantage sur la fameuse Fête des voisins ou pour s'y inscrire, consulter son site web à l'adresse

espacemuni.org/programmes/participation-citoyenne/fete-des-voisins