Une aide financière pour remplacer les aliments périssables perdus

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, annonce qu’une aide financière spéciale permettra de couvrir les pertes de denrées alimentaires subies par les bénéficiaires des programmes d’assistance sociale à la suite des pannes électriques prolongées survenues le 21 mai dernier et les jours suivants.

Pour qu’une personne prestataire soit admissible à cette aide, son domicile doit avoir été touché par une panne électrique pour plus plus de 24 heures. L’aide financière est fixée à 75 $ pour chaque membre de la famille, pour un montant maximal de 300 $.

«À la suite des orages violents survenus le 21 mai dernier, il est primordial de soutenir les personnes les plus vulnérables de notre société. En ce sens, votre gouvernement agit pour aider directement les familles et les personnes bénéficiaires des programmes d’assistance sociale touchées par les pannes électriques prolongées qui sont survenues en certains endroits. L’aide financière fait partie des mesures que nous offrons à ces familles et prestataires afin de compenser les pertes de denrées alimentaires», explique le ministre Jean Boulet.

Pour bénéficier du soutien financier, les personnes prestataires doivent se présenter au bureau de Services Québec le plus près ou remplir le formulaire, Déclaration relative aux pannes d’électricité à la suite d’intempéries, disponible en ligne. Cette prestation fait partie des mesures qui sont offertes aux bénéficiaires des programmes d’assistance sociale.

Rappelons que certaines municipalités de la région de Lanaudière ont manqué d'électricité pour plusieurs jours. C'était particulièrement le cas pour quelques habitants de Saint-Alphonse-Rodriguez, qui ont manqué d'électricité pendant près de neuf jours.