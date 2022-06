Un donateur anonyme offre une bourse d'excellence à cinq finissants

La gracieuseté d’un généreux donateur anonyme, a permis à la Fondation du Cégep à Joliette de remettre plus de 15 000 $ en bourses d’études d'excellence attribuées à cinq élèves inscrits dans un programme universitaire à l'automne prochain.

C'est le 31 mai dernier, que ces cinq bourses d'excellence de 3 000 $ chacune ont été décernées aux cinq futurs diplômés pour l'excellence de leur moyenne académique, pour leurs parcours collégiaux sans échec, ainsi que pour leurs attitudes positives tant avec les pairs qu’avec le personnel du cégep.



Les heureux récipiendaires sont Élie Baril du programme d'Arts, lettres et communication, option Cinéma, Jade Dumont Gariépy en Arts visuels, Andréa Khabazeh en Sciences de la nature), Emma Poulin en Sciences de la nature et Musique, et Marie-Sophie Roy en Sciences humaines, profil Individu.



« L’objectif de ces bourses est de souligner l’excellence académique et la persévérance à poursuivre des études supérieures », a souligné Sylvain Riendeau, directeur du Cégep à Joliette.



La Fondation du Cégep à Joliette souligne ses encouragements envers les étudiantes et étudiants de son établissement dans la réussite de leurs études en distribuant des bourses de support et d'excellence.

Notons que celle-ci a remis plus de 20 000 $ en bourses cette année.