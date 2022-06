Joliette présente ses actions écologiques

Pour l'occasion de la Journée mondiale de l’environnement, le 5 juin prochain, la Ville de Joliette présente à ses citoyennes et citoyens certaines de ses actions en matière de lutte aux changements climatiques et de préservation de la biodiversité.

Parmi ces actions, on peut nommer la gestion différenciée des espaces verts ainsi que la réduction des émissions de GES.



La Ville poursuit la mise en place de projets-pilotes visant à gérer différemment l’entretien des espaces verts publics, soit la Gestion différenciée.

En effet, en ne tondant plus de façon systématique certains espaces gazonnés, la Ville souhaite favoriser la biodiversité et donner un coup de main aux insectes pollinisateurs. De plus, cette nouvelle approche aidera à moyen terme à lutter contre l’herbe à poux, à faire face aux épisodes de canicules grâce à la température au sol beaucoup plus basse en présence d’herbes longues, ainsi qu'à mieux absorber les pluies intenses.



Dans un deuxième temps, la Ville de Joliette annonce, grâce à la toute dernière mise à jour de l’inventaire des émissions de GES, que les émissions attribuables aux activités de la Ville elle-même, soit les émissions corporatives, ont diminué d’environ 8% en 2019 par rapport aux émissions de 2012.

En ajoutant les travaux de rénovation réalisés à l’usine d’eau potable en 2021, la réduction des émissions est estimée à environ 15% depuis 2012 et considérant que la cible que s’était donnée la Ville était d’une réduction de 14% entre 2012 et 2020, on peut ainsi en déduire que son objectif a été atteint.

« Depuis déjà de nombreuses années, le développement durable fait partie intégrante de la vision du conseil municipal. Dans cette optique, la Ville établira sous peu de nouvelles cibles de réduction des émissions de GES qu’elle veut ambitieuses et se lancera dans l’élaboration d’un nouveau Plan de réduction des émissions de GES qui devrait voir le jour dans les prochains mois », a expliqué le maire Pierre-Luc Bellerose.



Pour plus d’information sur la gestion différenciée, la réduction des émissions de

GES ainsi que toutes autres initiatives de la Ville en matière de préservation de

l’environnement, consulter son site Web à l'adresse joliette.ca