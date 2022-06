Lavaltrie plante 600 arbres sur son territoire

Le samedi 28 mai dernier, dans une ambiance printanière, avait lieu la Journée de l’arbre et de l’environnement, ayant rendu possible la plantation de 600 pousses d’arbres sur le territoire de Lavaltrie.

Une journée de plus en plus populaire et efficace, qui s'est tenue au garage municipal.

Organisé par la Ville, en collaboration avec le Comité consultatif en environnement et l’Association forestière de Lanaudière, cet événement a permis aux citoyennes et citoyens de se procurer gratuitement arbustes, compost et pousses d’arbre pour embellir leur terrain.

De plus, des trousses d’économie d’eau potable, comprenant pomme de douche, aérateur, et autres, ainsi que des affichettes de terrain Je protège les pollinisateurs étaient mises gratuitement à la disposition des citoyens.

« Cet événement est toujours très attendu à Lavaltrie. Il nous permet de constater que l’environnement et l’embellissement de notre ville sont aussi importants pour la population que pour le conseil municipal. Je suis particulièrement fier de voir, chaque année, autant d’engouement pour la Journée de l’arbre et de l’environnement! », s'est exprimé Christian Goulet, maire de Lavaltrie, qui accueillait les résidents dans le cadre de l’événement.



Défi pissenlits



Cette année la Ville de Lavaltrie a participé et fait la promotion du mouvement Défi pissenlits, dans le but de prendre part à la protection des pollinisateurs. Ainsi, chaque lavaltrois étaient invité à se procurer une affichette à installer sur son terrain vert et jaune, afin de démontrer son appui à la cause.

En plus des citoyens qui ont emboîté le pas, la Ville a fait sa part en retardant la tonte du gazon et en participant ainsi à la pousse des pissenlits dans pas moins de 25 de ses espaces verts. En effet, le taux d'extinction des pollinisateurs est dit être de plus en plus haut, et Lavaltrie considère qu'il est temps d'agir pour aider les abeilles.



Le Fleurons du Québec



Parmi ses initiatives, dans le but de fleurir et ainsi embellir la Ville, rappelons que Lavaltrie a récemment adhéré au programme des Fleurons du Québec. La classification horticole des Fleurons constitue une reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert.

En adhérant aux Fleurons du Québec, Lavaltrie s’engage dans un processus d’amélioration continue de ses aménagements et souhaite mobiliser la communauté autour d’un projet commun qu'est l’embellissement paysager de Lavaltrie.

Cet été, des classificateurs des Fleurons du Québec visiteront le territoire de Lavaltrie et évalueront les aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du public. Chacun est ainsi invité à demeurer à l’affût via le site web et les réseaux sociaux de la Ville pour en connaitre davantage.

Lavaltrie aime à rappeler que pour embellir la ville et préserver l’environnement, chaque geste compte.