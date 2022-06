Le prix de l’essence influence la planification des vacances estivales

La hausse du prix de l'essence a eu un impact important cette année sur la planification des vacances estivales pour plusieurs familles lanaudoises.

Selon une étude de CAA-Québec, près de 43 % des vacanciers québécois confirment que la hausse du prix de l’essence aura un impact sur la planification de leurs vacances. Les principaux changements observés sont la distance de leur itinéraire, les déplacements une fois à destination ou les dépenses en restauration et en divertissement.

C'est le cas de Sarah Sigouin, mère d'une jeune fille de quatre ans et demi, qui a dû annuler ses vacances au Saguenay avec sa famille à cause du prix de l'essence.

«On avait organisé nos vacances plus tôt cette année pour aller dormir deux nuits au Saguenay cet été. Par contre, on n'avait pas du tout prévu que le prix de l'essence augmenterait autant. À la place, nous avons choisi de profiter de notre été en faisant des activités qui sont plus près de la maison et qui ne nécessitent pas un hébergement», explique-t-elle.

Même son de cloche pour Serge Goyette, ouvrier de production, qui souhaite passer ses vacances en septembre à Tadoussac avec sa femme pour fêter leur 6e anniversaire de mariage.

«Nous adorons aller à Tadoussac, ce serait un endroit parfait pour relaxer. Cependant, avec le prix du gaz, nos vacances coûteraient excessivement chères. Nous sommes donc en grand questionnement pour savoir si nous y allons toujours ou si nous allons à place faire du camping plus près de chez nous», se confie-t-il.

Pour Carole Talbot, une citoyenne retraitée vivant à L'Assomption, le prix de l'essence n'affecte pas la destination de ses vacances. «On a décidé d'aller passer quelques semaines aux Îles-de-la-Madeleine, peu importe le prix de l'essence. Mon mari et moi voulons voyager, car la pandémie nous en a empêché de le faire pendant longtemps», mentionne-t-elle.

Les intentions de voyage des Québécois

Selon les résultats du 13e sondage annuel de CAA-Québec sur les intentions de vacances, le désir de prendre des vacances est très fort pour les Québécois (67 %) et nombreux quitteront le confort de leur maison pour voyager ici et ailleurs.



Malgré des prix records à la pompe, l’automobile reste le moyen de transport qui sera le plus utilisé par les vacanciers pour se rendre à destination, selon 69 % des répondants.

Le Québec et ses régions seront encore très populaires dans les mois à venir avec près d’un vacancier sur 2 (45 %) qui y passera ses vacances estivales. Environ 11 % des vacanciers opteront plutôt pour aller dans une autre province canadienne et 10 % des voyageurs visiteront les États-Unis cet été.



Aussi, environ 37 % d’entre eux prévoient se rendre moins loin cet été et 11 % ont choisi tout simplement de rester à la maison. Les véhicules récréatifs continuent leur progression alors que 10 % des vacanciers en feront leur moyen de transport principal, soit le double des résultats d’avant la pandémie.

Destinations vacances envisagées

Plus de 65 % des vacanciers Québécois souhaitent passer leurs vacances au Québec cet été. 20 % d'entre eux désirent rester à la maison et 45% prévoient se promener ailleurs dans la province.

Les cinq régions les plus populaires cet été sont la Gaspésie, Charlevoix, Québec, Les Laurentides et le Bas Saint-Laurent. Environ 11 % des vacanciers souhaitent visiter d'autre province canadienne.