Uni & Brave remet aujourd'hui un montant de 12 635 $ à Leucan, grâce à un partenariat qui sera dorénavant exclusif, à compter d'aujourd'hui, le 1er juin.

Ce don d'Uni & Brave a été possible grâce à un montant remis sur la vente de chacun de ses chandails à capuchon.

Ainsi, après 18 mois depuis le début de leur partenariat, un don totalisant plus de 35 000 $ a été remis à l’Association.





Le don d'un Brave lui-même



Depuis le 1er mai 2021, Pierre Guillemette, fondateur d’Uni & Brave, offre un chandail à tous les enfants ayant reçu un diagnostic de cancer au Québec, en guise d’armure de courage pour les aider à affronter leurs traitements.

« En plus d’aider ces jeunes guerriers et guerrières en leur procurant du courage, nous poursuivons notre mission de soutenir financièrement Leucan, une association qui nous tient sincèrement à cœur! », a-t-il exprimé.



Étant lui-même un Brave qui a affronté le cancer à l’adolescence, Pierre s'active à remettre aux causes qui lui tiennent à cœur. Ainsi, depuis les débuts de son entreprise, il remet une part des profits de ses ventes à plusieurs organismes.

Celui-ci invite d'ailleurs les entreprises à communiquer avec Uni & Brave afin de connaître les forfaits corporatifs uniques et personnalisés qui sont disponibles.



« Une grande partie de ce don est le résultat d'entreprises qui ont décidé d'offrir des armures Uni & Brave à leurs employés en cadeau. C'est un excellent moyen de remercier vos employés en donnant un cadeau symbolique, qui redonne à une cause importante et qui permet de motiver toute votre équipe. Nous sommes d’autant plus heureux de compter sur Leucan pour faire rayonner la marque Uni & Brave », a mentionné Pierre Guillemette.





Des dons utiles à la recherche



Nathalie Matte, directrice des Dons majeurs et partenariats Est du Québec et directrice des dons planifiés à Leucan, insiste sur l’importance d’investir dans la recherche.

« Grâce à l’implication de tous, Leucan peut offrir des services distinctifs et adaptés aux enfants atteints de cancer et leur famille dans la région. Les dons amassés nous permettent également d’être le principal bailleur de fonds de la recherche clinique, qui a fait passer le taux de survie de 15 % seulement à plus de 82 % en vingt ans. Leucan a également mis sur pied un fonds des séquelles pour répondre à cette réalité que peuvent vivre les enfants atteints de cancer », a-t-elle expliqué.



Pour en connaitre davantage sur les services de Leucan, consulter son site Web à l'adresse leucan.qc.ca

Sur la photo: Pierre Guillemette, fondateur de Uni & Brave, Marianne Dorval et Nicolas Arel, chargé.es de projets, développement philanthropique, Leucan.