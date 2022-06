L’Assomption demande l’aide de ses citoyens pour planter 5000 arbres

La Ville de L’Assomption et sa Commission de l’environnement ont annoncé hier le lancement officiel du Défi 5000 arbres qui vise à planter 500 arbres sur le territoire de la ville, au cours des cinq prochaines années.

«Ce qu’on lance aujourd’hui, c’est plus qu’un simple programme de plantation d’arbres, c’est un grand défi pour l’ensemble des Assomptionnistes! Et pour l’atteindre, nous aurons besoin de la contribution du plus grand nombre. Le chiffre de 5000 arbres est ambitieux, mais je sais qu’ensemble, nous sommes capables d’y arriver», a mentionné le maire Sébastien Nadeau.

Afin d’atteindre l’objectif de 5000 arbres et mettre en place un grand mouvement collectif, tous les secteurs de la communauté seront sollicités. Pour l’année 2022, ce sont 1 300 arbres qui seront plantés d’ici la fin de la saison.

Le programme comprend donc plusieurs volets. Citoyens (plusieurs programmes de subventions), horticulture (prise en charge par la Ville mais aussi partenariat avec les industries, commerces et institutions), contrats (stratégie de plantation d’arbres sur le territoire et d’un plan de relève pour les différents boisés) et organismes (plantation de pousses forestières par des organismes partenaires).

«Avec notre Défi 5000 arbres, nous visons plusieurs objectifs. Bien sûr, nous voulons verdir L’Assomption. Mais planter un nombre ambitieux d’arbres, c’est aussi une belle occasion pour parler de changements climatiques et de la nécessité de soutenir la biodiversité sur notre territoire. Ça nous permet de poser des gestes concrets dans nos milieux de vie et de léguer un environnement plus vert à nos générations futures», a ajouté Pierre-Étienne Thériault, conseiller municipal et président de la Commission de l’environnement.

Les citoyens peuvent participer concrètement au programme 5000 arbres par l’entremise de différentes initiatives.

Remise d’un arbre pour les nouveau-nés

Ce programme vise à remettre un arbre pour chaque nouveau-né résidant sur le territoire de la Ville de L’Assomption. La demande doit être faite durant la première année de vie de l’enfant. Pour cette édition 2022, l’enfant doit être né entre le 1er mai 2021 et le 30 avril 2022. Les arbres offerts gratuitement par l’entremise de ce programme seront livrés directement chez les citoyens par l’équipe des Services techniques.

Subvention pour la plantation d’un nouvel arbre

Ce volet du programme de plantation d’arbres consiste à offrir une subvention de 50 $ lors de l’achat d’un arbre dans une pépinière locale. L’arbre doit obligatoirement être planté sur le territoire de la Ville de L’Assomption et respecter différentes conditions quant à son emplacement de plantation. L’ensemble des modalités est énuméré sur le site Web de la Ville à l'adresse bit.ly/subvention_achat_arbre .

Déclarez votre plantation sur notre carte interactive

Afin de participer à l’effort collectif, sans nécessairement passer par les programmes de subventions disponibles, les citoyens sont invités à déclarer les nouvelles plantations qui sont effectuées sur leur terrain. Pour ce faire, ils n’ont qu’à remplir le formulaire conçu à cet effet et leur plantation sera automatiquement ajoutée à la carte et contribuera au décompte vers les 5000 arbres.

En soumettant un formulaire avec photo, les citoyens courent la change de gagner l’un des cinq chèques-cadeaux d’une valeur de 150 $. Les arbres subventionnés par l’entremise de nos programmes de subvention ne donnent pas un droit de participation au concours, même s’ils seront ajoutés au décompte.

«Beaucoup de citoyens nous demandaient depuis quelques années si nous avions un programme pour remplacer les frênes malades. On le sait, l’agrile du frêne a fait mal à notre canopée. Le Défi 5000 arbres, c’est l’occasion idéale pour profiter d’une subvention à l’achat d’un arbre et remplacer ceux qui ont dû être coupés au cours des dernières années», a conclu le maire.

Photo: Mélanie Beaudoin, gagnante d’un arbre offert par la Ville de L’Assomption dans le cadre du Défi 5000 arbres, Maxime Chevrier, conseiller en environnement, et Pierre-Étienne Thériault, conseiller municipal et président de la Commission de l’environnement. Cet arbre représente « L’arbre 1 » du nouveau Défi 5000 arbres.