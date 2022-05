Des travaux d’asphaltage sont prévus à Lavaltrie à partir du 29 mai

La MRC de Joliette et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière annoncent la réouverture du service d’infirmière en milieu rural. Ce service qui permettra aux personnes âgées de 55 ans et plus des sept municipalités rurales de la MRC de Joliette, soit Village Saint-Pierre, Crabtree, Saint-Paul, Saint-Thomas, ...