Un guide pour soutenir les personnes souffrant de la sclérose en plaques

L’Association sclérose en plaques de Lanaudière (ASEPL) présente son tout premier Guide lanaudois de la sclérose en plaques qui s'adresse aux personnes diagnostiquées de la maladie ainsi qu'à leurs proches et aux intervenants.

Comptant 16 sections, le Guide est un outil accessible et pratique abordant toutes les questions que peuvent se poser les personnes atteintes de SEP et leur entourage. Le Guide présente aussi une liste complète des ressources de la région.

«L’objectif de ce nouvel outil est d’établir un pont entre la vie d’avant et celle d’après le diagnostic. En d’autres mots, passer de l’image traumatisante du fauteuil roulant à celle d’une vie épanouie et choisie. Nous souhaitons aussi doter les professionnels du milieu de la santé, du milieu communautaire et d’autres provenances, d’une référence supplémentaire pour accueillir, soutenir et orienter ces personnes à la recherche de repères, qui vivent beaucoup d’incertitudes, d’inquiétudes et de questionnements», explique Norman Fisette, président de l'ASEPL.

Le Guide est offert gratuitement à toute personne qui devient membre de l’ASEPL. Pour les professionnels, vous n’avez qu’à le demander. Dans tous les cas, faites le 438-494-9900 (Lanaudière Sud) ou le 450-753-5545 (Lanaudière Nord) ou par courriel à [email protected]

La sclérose en plaques

Rappelons que la SEP est une maladie neurologique dégénérative qui touche 1 personne sur 385, soit plus de 1 400 de Lanaudoises et Lanaudois, et plusieurs milliers de personnes supplémentaires si l’on tient compte des proches.

Depuis 1986, la mission de l’ASEPL est d’améliorer les conditions de vie des milliers Lanaudoises et Lanaudois vivant avec la sclérose en plaques, et celles de leurs proches.

Bien ancrée dans la région, l’Association est reconnue pour son approche

partenariale et ses liens avec le réseau de la santé. Ses services se distinguent par l’accompagnement personnalisé auprès des personnes, tout au long de leur parcours avec la maladie.