Des lanaudoises se démarquent dans leur métier traditionnellement masculin

La remise de la bourse Pilote & Filles, qui a pour but d'encourager les femmes à explorer et intégrer les métiers non traditionnels, a eu lieu le 19 mai dernier, lors d'une cérémonie virtuelle animée par Marie-Lise Pilote.

Cette année, ce sont 268 femmes provenant de cinq régions du Québec qui ont posé leur candidature. Certaines participantes provenant de Lanaudière ont d'ailleurs remporté une des bourses régionales. Voici donc les récipiendaires de l’édition 2022.

La grande gagnante

C'est Marielle Gariépy, étudiante en électricité au CFP des Moulins dans Lanaudière, qui est la grande gagnante de la bourse Pilote & Filles. Elle reçoit donc un montant de 4000 $ ainsi qu’un habillement complet de la collection P&F.

Bourses régionales

Myriame Carrier, étudiante en charpenterie-menuiserie au Centre de formation professionnel de Jonquière au Saguenay-Lac-St-Jean, remporte une bourse de 2000 $. Celle-ci est offerte conjointement par Béton Multi Surfaces et STAS Inc., fournisseur d’équipements spécialisés pour l’industrie de l’aluminum.

L'étudiante en soudage-montage au Centre de formation professionnel de Sorel Tracy Tania Ayotte, remporte aussi une bourse de 1000 $. Elle est offerte conjointement par RMONT, le Regroupement des organismes de la Montérégie, et Unifor, un organisme syndical.

Véronique Forest, étudiante en charpenterie-menuiserie au Centre de Formation Berthier dans Lanaudière, se mérite aussi un bourse de 1000 $ offerte par Stageline, concepteur et fabricant de scènes mobiles.

Cassandra Cyr, étudiante en conduite de camions lourds au Centre de formation en transport de Charlesbourgs dans la Capitale-Nationale, remporte une bourse de 1000 $, offerte par la Caisse Populaire Desjardins de Beauport.

Enfin, c'est Carolann Lachance, étudiante en charpenterie-menuiserie au Centre de formation des Bâtisseurs dans Chaudières-Appalaches, qui remporte une bourse de 500 $ offerte par le groupe JM Demers, une entreprise d’excavation.

Photo: En haut à gauche Tania Ayotte, en bas à gauche Carolann Lachanche, en haut au milieu Marielle Gariépy, en bas au milieu Myriame Carrier, en haut à droite Véronique Forest et en bas à droite Cassandra Cyr.