Première édition de la Grande corvée de nettoyage à Saint-Paul

Le Comité d’embellissement, d’environnement et de développement durable de la Municipalité de Saint-Paul tiendra sa première édition de la Grande corvée de nettoyage le 4 juin prochain, de 9 h à 12 h.

Tous les citoyens et citoyennes sont invités à participer à cet événement, en solo, en duo et même en famille. Les secteurs visés pour cette année sont le chemin du Vieux Moulin et les berges de l’Île Vessot.

Les participants devront se retrouver à 9 h la journée de l’activité dans le stationnement de l’Île Vessot. Tout le matériel nécessaire sera fourni par la Municipalité. En cas de pluie, la Grande corvée sera remise au lendemain, le 5 juin.

Les Paulois et Pauloises qui ne pourront participer à la corvée, mais qui désirent tout de même participer à cette initiative environnementale, sont invités à faire le nettoyage de leur propre terrain et/ou de leur quartier.

Ces derniers peuvent envoyer des photos «avant/après» de leur opération de nettoyage ainsi que des photos d’objets inusités qui auront pu être trouvés au [email protected]

Pour participer, il suffit de s’inscrire auprès de la Municipalité en téléphonant au 450-759-4040, poste 231, ou en écrivant au [email protected]

L’invitation est lancée par le Comité d’embellissement, d’environnement et de développement durable et appuyée par le conseil municipal de la Municipalité qui espère voir de nombreux Paulois et Pauloises participer à cette activité de sensibilisation pour une municipalité plus propre.