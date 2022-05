Hommage à Richard Leduc pour ses 20 ans de service par l’UMQ

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a rendu un vibrant hommage à Richard Leduc, qui célèbre 20 années consécutives à la table du conseil municipal de Joliette.

Richard Leduc a récolté un concert d’éloges lors de la soirée gala du mérite Ovation municipale, qui concluait le 13 mai dernier les Assises 2022 de l’UMQ, en compagnie de neuf autres élus investis depuis 20 ans et plus en politique municipale.



M. Leduc préside le comité de toponymie et la commission des travaux publics, de l’électricité et de la circulation urbaine. L’élu est membre de la commission de la sécurité publique et incendie et de la commission des loisirs, des sports et du plein air.

Il participe également aux comités de suivi du Plan d'action à l'égard des personnes handicapées et du plan d'action de la Politique intégrée de la famille et des aînés.

Enfin, il représente la Ville au comité de travail de la démarche régionale des aînés (DRA) de la MRC de Joliette et au conseil d’administration de la Régie d'assainissement des eaux du Grand Joliette.



« Ce qui motive mon action politique, c’est la volonté de voir mes concitoyens être fiers de Joliette. Notre devise joliettaine "Nature, travail et culture" définit ma feuille de route depuis déjà 20 ans. Ça passe si vite! Je remercie les électeurs du district Sainte-Thérèse pour leur confiance continue », a déclaré le vétéran du conseil municipal.



La Ville de Joliette adresse ses félicitations à Richard Leduc pour son parcours et son engagement municipal.