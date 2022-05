Joliette reconnue pour sa préservation de la biodiversité

La Ville de Joliette a reçu le 17 mai dernier une attestation de niveau 2 et 2 étoiles pour la préservation et la mise en valeur de la biodiversité, lors du Salon des technologies environnementales du Québec.

Organisé par Réseau Environnement, le Salon tenait sa toute première cérémonie de reconnaissance du programme d’excellence pour la biodiversité (PEXBD).

Lors de cet événement, la Ville de Joliette recevait une attestation de niveau 2 et 2 étoiles pour la préservation et la mise en valeur de la biodiversité.

Réseau Environnement et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques procédaient alors à la remise des attestations et des étoiles aux organismes municipaux québécois membres du PEXBD de Réseau Environnement.

Le président-directeur général de Réseau Environnement, Mathieu Laneuville et le sous-ministre adjoint au Développement durable et à la Qualité de l'Environnement, Jacob Martin-Malus, ont profité de l’occasion pour féliciter la Ville et l’ensemble des parties prenantes du secteur biodiversité, en les encourageant à continuer dans la voie de l’excellence.

«Cette reconnaissance souligne nos efforts en matière de foresterie urbaine, de nouvelles façons d’entretenir les espaces verts où on réduit progressivement la tonte systématique du gazon et de gestion de nos boisés tant appréciés. Mais surtout, cette reconnaissance nous pousse à améliorer nos actions en faveur de la biodiversité en redoublant d'efforts pour la protection des milieux naturels qui sont encore présents sur

le territoire», souligne Pierre-Luc Bellerose, maire de la Ville de Joliette.

Le programme PEXBD comporte cinq niveaux de progression, chacun fixant des objectifs de plus en plus élevés. Les étoiles du programme, quant à elles, sont déterminées en fonction de la performance de la municipalité dans la préservation et la mise en valeur de la biodiversité.

Lors de la remise, quinze organisations municipales ont reçu une attestation pour leurs efforts en matière de protection et mise en valeur de la biodiversité sur leur territoire au cours des années 2021 et 2022.

Pour connaitre la liste des municipalités méritantes,

consultez le site Internet reseau-environnement.com.

À propos du Programme d’excellence pour la biodiversité

La Ville de Joliette est membre du Programme d’excellence pour la biodiversité depuis septembre 2021. Ce programme s’adresse aux organisations municipales désireuses de préserver et mettre en valeur la biodiversité québécoise.

Pour ce faire, le PEXBD est axé sur l’amélioration continue avec le suivi d’indicateurs clés et l’organisation de communautés de pratique pour permettre le partage d’expertises à travers une approche participative.

À propos de Réseau Environnement

Plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec, Réseau Environnement a pour mission de promouvoir des bonnes pratiques et l’innovation en environnement et agit comme catalyseur de solutions innovantes pour une économie verte.

Il regroupe des spécialistes des domaines public, privé et académique qui

œuvrent dans les secteurs de l’eau, des matières résiduelles, de l’air, des changements climatiques, des sols et eaux souterraines et de la biodiversité.

Sur la photo de gauche à droite: Mathieu Laneuville, PDG de Réseau Environnement, Pierre-Luc Bellerose, Maire de la Ville de Joliette, Charles Gratton, Conseiller en développement durable du Service de l’Aménagement du territoire de la Ville de Joliette, Hugo Thibaudeau Robitaille, VP du secteur Biodiversité de Réseau Environnement et Jacob Martin-Malus, sous-ministre adjoint au Développement durable et à la Qualité de l’Environnement.