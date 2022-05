La Ville de Lavaltrie reçoit une attestation d'excellence

Lors de la première cérémonie de reconnaissance du Programme d’Excellence pour la biodiversité (PEXBD), la Ville de Lavaltrie a reçu une attestation de niveau 3 et 2 étoiles pour la préservation et la mise en valeur de la biodiversité.

C'est dans le cadre du Salon des technologies environnementales du Québec organisé par le Réseau Environnement, se tenant le 17 mai dernier, que la cérémonie a eu lieu.



Pour l’occasion, Réseau Environnement et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques ont procédé à la remise des attestations et des étoiles aux organismes municipaux québécois membres du PEXBD de Réseau Environnement.

Le président-directeur général de Réseau Environnement, Mathieu Laneuville, le vice-président de Réseau Environnement, Hugo Thibaudeau Robitaille, et le sous-ministre adjoint au Développement durable et à la Qualité de l'Environnement, Jacob Martin-Malus, en ont profité pour féliciter la Ville de Lavaltrie et l’ensemble des parties prenantes du secteur biodiversité, en les encourageant à continuer dans la voie de l’excellence.



Une performance en continu



Le programme PEXBD comporte cinq niveaux de progression, chacun fixant des objectifs de plus en plus élevés. Les étoiles du programme, quant à elles, sont déterminées en fonction de la performance de la municipalité dans la préservation et la mise en valeur de la biodiversité.



La Ville de Lavaltrie est membre du Programme d’excellence pour la biodiversité depuis 2021. Ce programme s’adresse aux organisations municipales désireuses de préserver et mettre en valeur la biodiversité québécoise. Pour ce faire, le PEXBD est axé sur l’amélioration continue avec le suivi d’indicateurs clés et l’organisation de communautés de pratique, pour permettre le partage d’expertises à travers une approche participative.

Réseau Environnement tient à remercier le soutien du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques dans ce programme.



Des spécialistes pour innover toujours plus



Plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec, Réseau Environnement a pour mission de promouvoir de bonnes pratiques et l’innovation en environnement, ainsi que d'agir comme catalyseur de solutions innovantes pour une économie verte.

Celui-ci regroupe des spécialistes du domaine public, privé et académique, œuvrant dans les secteurs de l’eau, des matières résiduelles, de l’air, des changements climatiques, des sols et eaux souterraines, ainsi que de la biodiversité.



Sur la photo: de gauche à droite, Mathieu Laneuville, président-directeur général de Réseau Environnement, Christian Goulet, maire de Lavaltrie, Andréanne Bergeron, responsable en environnement à la Ville de Lavaltrie, Hugo Thibaudeau Robitaille, vice-président de Réseau Environnement, et Jacob Martin-Malus, sous-ministre adjoint au Développement durable et à la Qualité de l'Environnement.