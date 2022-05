Retour de l'électricité: un soutien maintenu pour la journée à Saint-Félix-de-Valois

Suite aux désagréments causées par les conditions météorologiques des derniers jours, la Municipalité de Saint-Félix de Valois informe ses citoyennes et citoyens que la majorité du secteur a été rebranchée au cours de la nuit dernière, en ce 24 mai.

Ainsi, seulement quelques pannes sont encore en vigueur, mais la plupart devraient être rétablies d'ici la fin de la journée.

La Municipalité précise à nouveau certaines préventions à maintenir et les directives à connaitre en cas de besoin d'assistance.

En effet, afin d'éviter les intoxications, chacun est appelé à demeurer prudent quant à l'utilisation des génératrices et des équipements de cuisine au propane.

Soulignons que la caserne sera accessible toute la journée jusqu'à 18 h permettant à chacun de se ravitailler en eau potable et en café, offrant de plus la possibilité de brancher son cellulaire en cas de nécessité.

Notons, que le Service de protection et d'intervention d'urgence de Saint-Félix-de-Valois demeure mobilisé pour assurer la sécurité de tous.



Dépôt de branches

Puisque beaucoup de branches et d'arbres ont été ramassés par tous et chacun après le passage de la tornade et des orages, il sera possible de déposer les branches à l'écocentre dès mercredi 25 mai entre midi et 17h, mais aussi de 17h30 à 20h, en plus de samedi 28 mai de 9h à 12h15 et de 12h45 à 17h.

Il est à noter que ce sont les branches d'un diamètre de moins de 8 pouces qui seront acceptées.

Sachons que les équipes de Saint-Félix-de-Valois s'affairent à sécuriser et nettoyer la voie publique, ainsi que ses parcs, tout en maintenant la rue Principale dégagée favorisant ainsi une bonne circulation.

La Municipalité remercie ses citoyennes et citoyens de leur collaboration.