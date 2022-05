Recevoir la visite de la Biblio mobile Brandon pour combattre la solitude

Depuis novembre 2021, les personnes aînées de la Ville de Saint-Gabriel-de-Brandon peuvent bénéficier des services de la Biblio mobile qui se déplace pour prêter du matériel ludique mais aussi une écoute attentive à ceux qui se sentent seuls.

C'est durant la pandémie de la COVID-19 que l'équipe du Centre d'action bénévole Brandon a eu l'idée d'offrir une aide aux personnes en perte d'autonomie et aux personnes âgées qui souhaitaient avoir un peu de compagnie.

«On a fait un sondage dans la population pour savoir quels étaient leurs besoins. Ce qui ressortait le plus dans les réponses c’était que les gens voulaient recevoir de la visite. Ils avaient vraiment envie de voir du monde et de faire des activités avec eux», explique Gabrielle Malo-Bibeau, responsable Biblio mobile Brandon.

Une bibliothèque nomade

Les personnes inscrites à ce service peuvent emprunter des livres, des jeux de société, des casse-têtes et des jeux de bingo pour s'occuper et pour combattre leur solitude.

Deux personnes bénévoles de la Biblio mobile se promènent donc dans la ville avec leur van équipée de matériel et vont visiter les personnes âgées, à toutes les trois semaines. Ils prêtent du matériel à ceux qui le désirent, mais ils dédient également une heure de leur temps pour jouer avec eux et discuter.

«Quand les bénévoles vont à domicile, ils ne font pas que déposer des livres pour ensuite quitter la demeure. Ils parlent et prennent un café avec eux. Ce qu’on veut faire aussi avec ce projet, c’est de construire un filet de sécurité pour les personnes aînées. On vit dans un milieu rural, donc il y a beaucoup de gens seuls et qui sont très éloignés. C'est pourquoi on cherche à entrer dans ces maisons afin d'analyser ce qui se passe, faire de la prévention et du repérage», ajoute Gabrielle Malo-Bibeau.

Prévenir la maltraitance

Tous les bénévoles reçoivent une formation pour détecter les signes de maltraitance envers les personnes aînées. Après chaque rencontre, ils doivent remplir un journal de bord pour décrire si ces personnes ont besoin d'un service en particulier ou si elles sont en sécurité.

«En regardant ce que les bénévoles ont inscrit dans leur journal, le Centre d'action bénévole Brandon peut référer les personnes aînées à d’autres services tels que de l'aide pour faire le ménage ou les diriger vers des banques alimentaires. Les bénévoles ne sont pas des intervenants, mais ils offrent une écoute et une présence qui sont très importantes», précise la responsable de Biblio mobile.

Combattre la solitude

Gabrielle Malo-Bibeau a remarqué dernièrement que la Biblio mobile n'aide pas que les personnes aînées à combattre la solitude. Les bénévoles profitent aussi de cette opportunité pour rencontrer du monde et ne pas rester seuls.

«Je me rends compte qu’il y a vraiment des amitiés qui se créent entre les équipes de bénévoles. Je trouve ça vraiment touchant de voir que même à 50 ou 60 ans il y a des gens qui veulent faire du bénévolat pour rencontrer des nouvelles personnes et briser leur isolement», dit-elle avec émotion.

L'équipe de Biblio mobile Brandon rappelle d'ailleurs qu'elle est toujours à la recherche de personnes désirant s'impliquer dans ce projet.

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire à ce nouveau service, contactez Gabrielle au 450-835-9033.

Journée portes-ouvertes

Toute la population de Brandon est aussi invitée à une journée portes-ouvertes visant à découvrir le service Biblio mobile Brandon. Venez découvrir le matériel disponible dans la voiture tels que les livres, jeux, casse-têtes, magazines, etc.

L'équipe vous attend sous le chapiteau dans le stationnement du Centre sportif et culturel Brandon, mercredi le 1ier juin de 13h00 à 15h30. Des aires de lecture, jeux et artisanat seront aménagées.

Veuillez noter qu’en cas de pluie, l’activité sera remise au lendemain.