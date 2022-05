Un succès toujours grandissant pour le Marché des fleurs de Joliette

La Société de développement du centre-ville revient sur le succès de la 3 e édition du Marché des fleurs de Joliette, qui s'est tenu le samedi 14 mai dernier au centre-ville.

L'événement horticole mené en plein air connait un succès toujours grandissant, puisque ce sont plus de 1 800 personnes qui s'y sont présentées cette année, pour faire le plein de plants et de semences de toutes sortes, contre près de 1 200 l’an dernier.

Lors de cette édition haute en couleurs, chacun a pu profité du Marché des fleurs sous un soleil éclatant, avec à disposition une multitude de plants de légumes, de fleurs et d’arbustes fruitiers. Un choix varié était proposé pour les potager et les plates-bandes auprès de la dizaine de producteurs, fermes et pépinières.

Ainsi, la bonne humeur semblait être au rendez-vous à tous les kiosques.

Jasmin Lafortune, alias Monsieur Jardin, a donné une conférence sur le jardinage en bacs en partageant ses connaissances sur le sujet devant un public apparemment des plus intéressés. Celui-ci a tout particulièrement répondu à toutes les questions de jardinage qu'il a pu rencontrer, donnant une multitude de conseils par la même occasion.

Joliette, résidence poétique a présenté l’événement La Poésie au grand air, invitant plusieurs poètes de divers horizons a partager la scène. Flavia Garcia, Marco Geoffroy, Maude Veilleux, Nicole Brossard, Jocelyn Thouin, Sarah Khilaji, Evanna Millette-Gendron et l'animatrice Lauriane Lafortune ont ainsi offert les élans de leur sens poétique aux visiteurs.

C’est sous le thème Jardiner sa créativité que le Musée d’art de Joliette a proposé une sélection de jeux pour la famille, ainsi que son projet Art en boîte. Tous pouvaient de plus mettre leurs talents à contribution en participant à une œuvre collective colorée et fleurie.

Le Marché public de Joliette a tant qu’à lui offert une activité de semis aux petits comme aux grands, tout en informant les visiteurs sur la programmation de la saison à venir qui se tiendra tous les samedis, du 4 juin au 15 octobre prochains, sur la Place Bourget.

Soulignons que beaucoup se sont laissé tenter pour prendre la pose devant le bédéiste et caricaturiste Jocelyn Jalette qui proposait d'exécuter soit une caricature pour les personnes intéressées, soit un dessin au choix pour qui le désirait.

De l’animation ambulante a également agrémenté l’événement, puisque des fleurs géantes et un papillon monarque gigantesque sur échasses ont déambulé sur la place publique, en faisant sourire la foule.

Ce succès permet déjà la prévision d'une 4 e édition du Marché des fleurs de Joliette, qui se tiendra l'an prochain, le samedi 13 mai 2023.