Soirée tropicale pour la remise de prix des bénévoles à Saint-Félix-de-Valois

La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois fait un retour sur sa Soirée de remise de prix des bénévoles de l'année, ayant pour objectif de remercier les organismes et les personnes impliquées dans la vie communautaire.

La Soirée Bénévole, avec les tropiques pour ambiance, s'est tenue le vendredi 29 avril dernier, en présence de Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière, ainsi que députée de Berthier, et Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé.



« Juste à Saint-Félix-de-Valois, c’est plus de 30 organismes qui soutiennent la communauté et leur contribution est essentielle, a souligné Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Nous sommes très heureux de souligner l’implication de nos bénévoles! », a-t-elle ajouté.



Ce sont ainsi quelques 130 bénévoles qui ont profité de la soirée pour s’amuser et danser à l’invitation du maître de cérémonie DJ Jay-dee.





Des bénévoles exceptionnels



Cette année, trois prix ont été remis aux bénévoles qui se sont démarqués.



Dans la catégorie Jeune bénévole, le prix a été remis à Sofya Gravel de la bibliothèque. Recrutée pour être aide au commis responsable, celle-ci a rapidement dépassé les tâches qui lui étaient attribuées par la qualité de son travail et sa capacité d’apprentissage. Sa contribution est remarquable; à 12 ans, elle passe ses mercredis soirs et ses samedis à la bibliothèque. C'est une bénévole idéale car responsable, autonome et très assidue.



Dans la catégorie Bénévole de l’année, le prix a été décerné à Christiane Dumais de L’AFÉAS. Impliquée dans le conseil d’administration de l’AFÉAS depuis plusieurs années, celleci est reconnue pour embellir les réunions et les activités par son talent à la décoration et sa joie de vivre. Une bénévole qui se démarque par son implication dévouée dans tout ce que l’AFÉAS propose.

Dans la catégorie Grand bénévole, le prix a été remporté par René Girard des Chevaliers de Colomb. Celui-ci s’implique auprès du mouvement de bienfaisance depuis 43 ans. Fidèle Navigateur au 4e degré depuis 4 ans, le bénévole est toujours volontaire et actif à travers chaque projet du conseil, que ce soit les déjeuners, les soupers, la Guignolée, le recrutement, les réunions, et bien d'autres.

René Girard, est également un membre essentiel du club de motoneige Guillaume Tell, de par son rôle joué dans l’entretien de la machinerie et de l’état des sentiers, ce qui fait de lui quelqu’un de volontaire et un travailleur exemplaire très responsable, considéré comme la perle des bénévoles.



Soulignons que la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois adresse tout spécialement ses remerciements à l’équipe organisatrice de la soirée, et plus particulièrement à Kéryane Gendreau et Chanel Guay, stagiaire en loisirs à la Municipalité, qui se sont occupées de l’organisation de la soirée.