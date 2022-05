Près de 1,8 M$ offert par le FSNL en soins de santé et services sociaux

Dans le cadre de sa 32e assemblée générale annuelle, la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière (FSNL) fût heureuse et fière de constater qu’elle a investi un montant total de 1 759 657 $ en 2021, dans l’amélioration des soins de santé et des services sociaux dans le nord de Lanaudière, offerts par les installations du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS de Lanaudière).

«Malgré les tumultes engendrés par la pandémie, la fondation est demeurée des plus actives pour sa communauté, en menant à bien ses programmes de financement et en investissant au sein de ce réseau de la santé dont les besoins sont grandissants, encore plus en cette période pandémique», mentionne madame Renelle Nicoletti, présidente du conseil d’administration de la FSNL.

Parallèlement, la FSNL a répondu favorablement à plus d’une soixantaine de demandes de financement reçues pour des projets ou des acquisitions, bonifiant du coup l’offre de services du CISSS de Lanaudière. Ainsi, c’est un montant de plus d’un million de dollars en demandes qui a été accepté pour les différentes installations et secteurs en santé et services sociaux.

«C’est grâce à un conseil d’administration mobilisé, composé de membres qui ont vraiment à cœur la mission de la fondation et le bien-être des usagers, qu’il a été possible pour l’organisation de se réinventer, pour une deuxième année consécutive, tout en demeurant dans le cœur de ses partenaires et donateurs. Les diverses activités de financement organisées par la fondation ont cette année engendré des profits de près de 300 000 $ », ajoute-elle du même souffle.

Fait à noter, la FSNL agit à titre de partenaire complémentaire au financement public. Alors que le gouvernement prend en charge le renouvellement d’équipements faisant partie de son parc d’appareils global, la FSNL vise strictement des investissements touchant le développement de l’offre de services du CISSS de Lanaudière.

C’est pourquoi elle procède à l’acquisition d’équipements médicaux à la fine pointe de la technologie (microscopes, cystoscopes, appareil d’échographie cardiaque, bladderscan, etc.), d’équipements non médicaux (foyers électriques, vélos adaptés, bibliothérapie jeunesse, murales trompe-l’œil anti-fugues, etc.) et au financement de projets visant le mieux-être des personnes bénéficiant de soins de santé et de services sociaux (ateliers de musicothérapie, d’art-thérapeutique ou de zoothérapie, de même que de la massothérapie).

«La FSNL est fière de pouvoir compter encore une fois sur l’appui indéfectible et la grande générosité de la communauté du nord de Lanaudière. C’est pourquoi le conseil d’administration et toute l’équipe de la fondation souhaitent remercier chaleureusement la population, de même que les entreprises qui ont contribué, de près ou de loin, à cette belle année 2021, malgré ce contexte bien particulier», ajoute la présidente en guise de conclusion.