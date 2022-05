Un succès pour la Fête de la Famille dans Brandon

Grâce à ses 700 participants de tous âges, la Fête de la Famille organisée par Cible Famille Brandon, qui se tenait samedi dernier, le 14 mai, fut un succès à tous les niveaux.

L'événement se déroulait à l’Aréna Familiprix du Centre sportif et culturel de Brandon, alors que chacun pouvait se réjouir du grand retour des festivités en présentiel au sein de la communauté.



Pour son ouverture la Fête de la Famille a débuté avec un appel vidéo en direct conviant les familles à venir prendre part à l’événement en personne, via la page Facebook de l’organisme, sous l'animation de Chantal Frédette, administratrice de Cible Famille ainsi que de Mylène Béliveau.



Sur les coups de 10h, la Fête aux allures médiévales était pleinement lancée et, dès cet instant, les enfants tout comme les parents se sont dirigés avec emballement vers les jeux gonflables, vers la découverte des petits animaux d’Humanizoo, vers l'atelier de confection d’épées en mousse, de blasons ou de potions, vers le coin lecture, vers le parcours du chevalier, vers la visite du kiosque des pompiers, ainsi que vers la découverte de la diversité de produits présentés par le Marché de solidarité Brandon.

De drôles de personnages ont déambulé sur le site, soit un coquin paysan lançant parfois des pommes de terre (en mousse bien entendu) ainsi que des créatures mythiques qui ont entamé un combat d’épées avec les enfants les plus téméraires qui ont ainsi défié leurs redoutables adversaires.



Faisant également partie prenante de la fête, Desjardins présentait un rallye aux familles qui devaient être à l’affut de multiples indices dissimulés à travers l’événement.

Petits et grands ont aussi eu la chance de pouvoir se faire tatouer leur personnage préféré grâce au airbrush, et les familles ont eu l'occasion d'immortaliser le moment, grâce à une photographe professionnelle qui leur proposait des clichés à travers un décor médiéval.



De plus, tout était gratuit, même les hot-dogs servis par le Comité des pères qui n’ont pas tardés à être écoulés.

« Quel plaisir ce fut que de voir le visage des enfants et de leurs parents si souriants! La fête fut une grande réussite et nous ne pouvons passer sous silence l’implication

incroyable de la trentaine de bénévoles et d’employées qui ont pu assurer le bon déroulement de l’événement », s'est exprimée Manon Pagette, directrice de l’organisme organisateur de l’événement, Cible Famille Brandon.

« Nous souhaitons également remercier les commanditaires qui ont fait en sorte que toutes les activités ont pu être offertes gratuitement à toutes les familles : Alimentation O’Crock, Ville de Saint-Gabriel, la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, le Centre Zenning, le Centre sportif et culturel de Brandon, la Quincaillerie Piette, les Municipalités de Mandeville, de Saint- Didace et de Saint-Cléophas », a-t-elle souligné.