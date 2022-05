Terrain de Tennis en rénovation à Sainte-Élisabeth

Le service de l’écocentre est de retour pour la saison estivale et sera accessible à compter du vendredi 20 mai jusqu’au 29 octobre. L'écocentre sera ouvert que les vendredis et samedis de 9 h à 15 h. Il sera exceptionnellement fermé les 24 et 25 juin prochain ainsi que le 1er juillet. Petits rappels Par visite, le citoyen a droit à la ...